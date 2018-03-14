Выборы-2018: В Таиланде автобусы доставят россиян до избирательных участков

Посольство РФ в Таиланде организует автобусы для проезда граждан России к избирательным участкам.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на российского посла в Таиланде Кирилла Барского. Дипломат отметил, что речь идет в первую очередь о Паттайе и Пхукете. В этих областях туристы из РФ живут в частных домах и гостиницах, разбросанных по всей территории города и острова.

Выборы в РФ пройдут уже в это воскресенье, 18 марта. В избирательный бюллетень вошли восемь кандидатов. Действующий глава Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец.