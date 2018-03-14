Стали известны сроки расторжения контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза»‍

Гендиректор «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что расторжение контрактов между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» может занять примерно два года. Речь об этом зашла на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Миллер отметил, что благодаря расторжению контрактов «Газпром» сможет избежать новых штрафов за 2018 и 2019 годы за уменьшение объемов транзита топлива. Глава госкорпорации также заявил, что данные контракты «экономически неэффективные и нецелесообразные» для российской компании.

Напомним, 1 марта «Газпром» приостановил поставки газа на Украину и вернул «Нафтогазу» предоплату.