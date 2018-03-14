Рогозин: США «открывают ящик Пандоры», размещая оружие в космосе

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Вашингтон, развивая космическое оружие, «открывает ящик Пандоры».

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что страна может обзавестись новым видом войск — космическим. Рогозин в своем твиттере написал, что если слова американского лидера означают размещение вооружения в космосе, то Соединенные Штаты тем самым «откроют ящик Пандоры».

Россия уже не раз выражала свой протест по поводу космического оружия. Москва считает недопустимым размещение любого вида вооружения в космосе.