Китай заявил, что возможные пошлины США не повлияют на успешное развитие экономики страны
Официальный представитель Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Мао Шэнъюн заявил, что экономика Китая будет продолжать успешно развиваться, несмотря на возможные пошлины на импорт в США, которые хочет ввести американское правительство.
По словам Шэнъюня, структура китайского экспорта все время оптимизируется, а мировая экономика восстанавливается. По этим причинам власти страны довольно оптимистично настроены по поводу формирования внешней торговли.
Он также отметил, что сотрудничество между Китаем и США за последние десятилетия привело к серьезной торгово-экономической интеграции двух стран.
«Китай и Соединенные Штаты — две крупные державы, и потому несут ответственность за формирование более оптимальных тенденций в глобальном экономическом развитии», — добавил он.