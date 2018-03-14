Выборы-2018: в Камбодже созданы все условия для голосования россиян

Посол России в Камбодже Дмитрий Цветков сообщил, что в стране созданы все необходимые условия для голосования россиян на выборах президента.

Избирательный участок будет открыт в посольстве РФ в Камбодже 18 марта, а 15 марта пройдет выездное досрочное голосование на базе бывшего генконсульства России в городе Сиануквиль.

Как сообщает ТАСС, во время подготовки к проведению выборов было уделено повышенное внимание работе по информированию российских граждан. Проводились специальные встречи, информацию распространяли на сайте посольства и с помощью его аккаунтов в соцсетях, а также на форумах представителей российской диаспоры в королевстве.