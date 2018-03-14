Глава МИД Южной Кореи: Отставка Тиллерсона не скажется на сотрудничестве с США

Глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва заявил, что отставка Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США никак не скажется на сотрудничестве Сеула и Вашингтона.

Министр отметил, что страны достаточно тесно взаимодействуют, и выразил уверенность, что с новым госсекретарем получится «продолжить в том же духе».

Ранее дипведомство сообщало, что с 15 по 17 марта Кан Ген Хва собирался посетить с рабочим визитом США. В ходе поездки он был намерен провести переговоры с Тиллерсоном, однако его отставка была «внезапным изменением».