В Петербурге определили программу пешеходных пространств до 2022 года

В ближайшие четыре года в Петербурге планируется увеличить число пешеходных пространств на 40 новых адресов. Об этом говорится в программе распоряжения комитета по градостроительству, размещенной на сайте ведомства.

Одним из включенных в проект районов стал Василеостровский. Будут оборудованы территории Линейного парка вдоль Морской набережной, улица Кораблестроителей, 29/3 А, набережная реки Смоленки, Гаванская улица, 52А и седьмая линия Васильевского острова.

В списке также находится Центральный район. В программу попали 1-я Советская улица, восемь домов на Невском проспекте, а также части Казанской и Мытнинской улиц.

В программу также включили набережную Английского канала, Карповки и Большой проспект Петроградской стороны.