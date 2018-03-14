В Петербурге продлят линию маршрута аэроэкспресса

Власти Петербурга намерены продлить железнодорожную ветку аэроэкспресса от Пулково до района Южный. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

На выставке MIPIM он сообщил, что на текущий момент идет разработка проекта планировки территории, который должен быть завершен к концу года. Для продления ветки длиной 18 километров понадобится еще 10-12 железнодорожных путей.

Отмечается, что линия аэроэкспресса должна строиться на условиях государственно-частного партнерства. Ее стоимость оценивается в 25 миллиардов рублей, из которых город выделит до десяти миллиардов.