СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Петербурге

По факту взрыва в петербургской девятиэтажке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи отмечают, что в результате инцидента ранения получили несколько человек.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на улице Народного ополчения в одном из жилых домов произошел взрыв. По данным регионального главка МВД, в доме произошел хлопок и последующее возгорание газовоздушной смеси.