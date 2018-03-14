Hyundai построит в Петербурге завод по производству двигателей

Корейская компания Hyundai намерена построить завод двигателей в Петербурге к 2021 году. Об этом заявил генеральный директор Hyundai Motor Manufacturing Rus Ентэк Ли.

На автомобильном форуме Ентэк Ли сообщил, что окончательное решение о строительстве завода будет принято в нынешнем году. Строительство предприятия займет около двух лет.

По словам гендиректора, завод будет выпускать двигатели объемом 1,6 литра, предназначенные для легковых автомобилей. В год будет создаваться 150 тысяч «моторов».