Умер британский физик Стивен Хокинг

Всемирно известный физик-теоретик Стивен Хокинг скончался на 77-ом году жизни. Об этом сообщает BBC.

По данным британского канала Sky News, о смерти ученого рассказала его семья. Родственники заявили, что глубоко опечалены утратой. Они отметили, что Стивен Уильям Хокинг был великим ученым и необыкновенным человеком, чье наследие будет жить многие года.

Хокинг является одним из основателей квантовой космологии. В 1975 году он создал теорию о том, что черные дыры могут «испаряться». Также он занимался изучением состояния Вселенной до Большого взрыва, из которого она непрерывно расширяется. «Краткая история времени» физика разошлась десятимиллионным тиражом.