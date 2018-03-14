В Москве откроют парк с амфитеатром у Политехнического музея

Неподалеку от Политехнического музея в Москве планируют открыть новую пешеходную зону «Музейный парк». Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.

Отмечается, что в текущем году завершится реконструкция и реставрация музея. Сейчас строители ведут работы на боковых лестницах и большом мосту амфитеатра, а также в шахте лифта. Уже забетонированы основные конструкции пешеходной зоны и завершено создание инженерных коммуникаций.

Как отмечается, в амфитеатре будут проходить лекции и фестивали на открытом воздухе. Возле исторического здания высадят 65 деревьев и более тысячи кустарников.