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7:15   14 Марта 2018
Россия
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В Москве откроют парк с амфитеатром у Политехнического музея

В Москве откроют парк с амфитеатром у Политехнического музея

Неподалеку от Политехнического музея в Москве планируют открыть новую пешеходную зону «Музейный парк». Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.

Отмечается, что в текущем году завершится реконструкция и реставрация музея. Сейчас строители ведут работы на боковых лестницах и большом мосту амфитеатра, а также в шахте лифта. Уже забетонированы основные конструкции пешеходной зоны и завершено создание инженерных коммуникаций.

Как отмечается, в амфитеатре будут проходить лекции и фестивали на открытом воздухе. Возле исторического здания высадят 65 деревьев и более тысячи кустарников.

Автор: Олег Королев
#москва #политехнический музей #музейный парк
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