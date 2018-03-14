Столичные власти заявили о снижении числа ДТП в Москве на 59 процентов

Число ДТП в Москве с 2010 года уменьшилось на 59 процентов. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На заседании президиума городского правительства Лискутов сообщил, что число ДТП с участием общественного транспорта сократилось на 30 процентов, число пострадавших уменьшилось на 26, количество погибших - на 36.

Заммэра Москвы подчеркнул значимость созданного в минувшем году центра обеспечения транспортной безопасности Московского метрополитена. По его словам, благодаря новой структуре число административных правонарушений снизилось на 20 процентов, уголовных - на 36.