Истек срок ультиматума Лондона к Москве по делу Скрипаля

Истек срок ультиматума премьер-министра Великобритании Терезы Мэй к России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В понедельник Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности российской тсороны к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Агентство со ссылкой на источник в канцелярии британского правительства сообщило, что крайний срок для предоставления Россией ответа заканчивается в 00:00 среды по Гринвичу (03:00 мск).

В МИД РФ заявили, что Россия не будет отвечать на ультиматум, пока Москве не предоставят образцы химического вещества, о котором говорят британские следователи.