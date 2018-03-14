Трамп: У США появятся космические войска

У США могут появиться космические войска. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Во время выступления в Калифорнии президент США заявил, что его новая национальная стратегия по космосу признает возможность осуществления боевых действий не только на земле, воздухе и воде, но и в космическом пространстве. По его словам, для этого Америке нужны космические силы.

Также Трамп отметил, что сначала не воспринимал идею всерьез, но затем пришел к выводу, что идея является отличной. Президент США отметил, что существует возможность ее реализации.