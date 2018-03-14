СМИ: Минобрнауки потратит 49 миллиардов рублей на новые ясли

Министерство образования и науки планирует создать 729 яслей в течение двух лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Как отмечается, из бюджета в 2018 и 2019 годах на реализацию программы будет направлено 49 миллиардов рублей. В программе расширения сети будут задействованы 82 субъекта РФ.

По данным Минобрнауки, на 1 марта услугами дошкольного образования охвачены 915,1 тысяч детей до трех лет. Доступность мест в яслях составила 80,42 процента. Планируется, что дефицит будет ликвидирован к 2021-му году.