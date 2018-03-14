Испания призвала к тщательному расследованию отравления Скрипаля

Испанские власти призвали к тщательному расследованию обстоятельств гибели экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом сообщает МИД Испании.

Мадрид выражает солидарность Лондону, как своему партнеру и дружественной стране. Отмечается, что власти Испании также желают пострадавшим полного выздоровления.

В сообщении говорится, что испанские власти считают произошедший в Солсбери крайне тяжелым случаем, который требует тщательного расследования, которое позволит установить подробности произошедшего и выявить ответственных.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы сотрудничать с Лондоном по делу об отравлении в Солсбери.