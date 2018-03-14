Пушков: Украинский «Нафтогаз» сам себя наказал
Украинский «Нафтогаз» зря довел отношения с российским «Газпромом» до крайней точки. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская сторона ждет доказательств выгоды транзита газа через территорию Украины. В «Нафтогазе» заявили, что Украина якобы уже доказала способность обеспечивать транзит.
На своей странице в Twitter Пушков отметил, что украинской компании следовало думать и приводить доказательства раньше, не доводя отношений с российским поставщиком до крайней степени. Парламентарий отметил, что таким образом «Нафтогаз» сам себя наказал.