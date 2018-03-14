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4:39   14 Марта 2018
Россия
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ВДВ получит на вооружение новый зенитный ракетный комплекс

ВДВ получит на вооружение новый зенитный ракетный комплекс

На вооружении Воздушно-десантных войск появится авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс «Птицелов». Об этом сообщил РИА «Новости» командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

По его словам, поставки ЗРК ближнего действия «Птицелов» планируются к 2022 году. Сердюков отметил, что им будут оснащены зенитные ракетные батареи зенитных ракетных полков воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий.

Также генерал-полковник сообщил, что на данный момент идет подготовка рабочей конструкторской документации, в ходе которой будет полностью сформирован облик комплекса. ЗРК смогут использовать не только ВДВ, но и другие виды войск.

«Птицелов» создается на базе боевой машины десанта БМД-4М. Это позволит доставлять ЗРК существующими средствами

Автор: Олег Королев
#вдв #бмд-4м #птицелов
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