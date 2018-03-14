Экс-премьер Франции раскритиковал Мэй за обвинения в адрес России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй зашла слишком далеко в обвинениях в адрес России. Об этом заявил экс-премьер Франции Жан-Пьер Раффарен.

В эфире телеканала LCI политик заявил, что Мэй зашла слишком далеко в своей реакции. Раффарен отметил, что премьер выступила с заявлением о причастности России к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля слишком рано, поскольку не дождалась точных данных, позволяющих выдвигать обвинения.

Также экс-премьер Франции отметил, что сторонам нужно воздержаться от эскалации ситуации. Раффарен заявил, что подобные обвинения со стороны британских властей россиянами рассматриваются как агрессия западного мира. Политик призвал внимательнее подходить к общественному мнению в России.