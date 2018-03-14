Путин заявил о тяжелой ситуации в сфере занятости в Дагестане

Российский президент Владимир Путин во время рабочего визита в Дагестан прокомментировал ситуацию в сфере занятости республики. Об это лидер заявил на совещании, прошедшем во время его визита в регион.

Путин сообщил, что ситуация в сфере занятости в Дагестане остается крайне сложной. Он отметил, что уровень безработицы серьезно превышает среднероссийский. Президент подчеркнул, что при этом уровень зарплат ниже, что в среднем по России.

Российский лидер заявил, что с особыми трудностями при поисках работы испытывают люди предпенсионного возраста и молодежь. Он отметил, что для того, чтобы устроиться по специальности и меть возможность достойно обеспечивать семью, молодые дагестанцы вынуждены покидать республику.