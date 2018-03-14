Владимир Путин отметил рост доходов жителей Дагестана

Российский президент Владимир Путин во время визита в Дагестан обсудил с руководством республики социально-экономическое развитие региона. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин констатировал, что в Дагестане по-прежнему существуют нерешенные проблемы: зависимость региона от субсидий и дотаций, большой госдолг и высокий уровень безработицы. При этом президент РФ отметил, что реальные доходы жителей республики в минувшем году возросли. В росте есть заслуга дагестанских аграриев, которым удалось повысить уровень производства сельхозпродукции на 5,1 процента.

Российский лидер также отметил, что в течение последних лет Дагестан показывает один из самых высоких показателей рождаемости в стране. Путин отметил, что это свидетельствует о сильных семейных традициях и вниманию властей региона к многодетным семьям.