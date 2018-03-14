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3:21   14 Марта 2018
Весь мир
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В США демократы по-прежнему уверены в сговоре Трампа с Россией

В США демократы по-прежнему уверены в сговоре Трампа с Россией

В комитете по разведке палаты представителей США по-прежнему уверены в наличии «сговора» команды президента Дональда Трампа и России. Об этом заявил на пресс-конференции в Вашингтоне представитель демократов Адам Шифф.

По его словам, для обоснования свей точки зрения демократы опубликуют 22-страничный документ. Шифф отметил, что в документе будут упомянуты свидетельства  относительно «русских операций по взлому» и публикациям, а также по вопросу о «сговоре» со штабом Трампа. При этом он заявил об абсолютной уверенности в наличии такого сговора.

Накануне комитет по разведке сообщил, что по завершении активной фазы расследования не выявил «сговора» между предвыборным штабом Трампа и Россией. Этого мнения придерживается республиканское большинство в комитете. Однако, обе партии согласны, что Москва якобы вмешивалась в выборы.

Автор: Олег Королев
#сша #трамп #российское вмешательство
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