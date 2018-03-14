Большинство жителей Украины недовольны своей зарплатой

Подавляющее большинство украинцев не устраивает уровень зарплаты. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как отмечается, своей заработной платой не удовлетворены 85 процентов опрошенных. При этом только 12 процентов заявили, что им хватает средств. Три процента респондентов затруднились ответить.

Наиболее негативно размер получаемых денег оценивают возрастные группы старше 40 и 50 лет. Также отмечается, что женщины чаще жаловались на низкую зарплату, чем мужчины.