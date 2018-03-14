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2:34   14 Марта 2018
Россия
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При пожаре в подмосковных Люберцах погибли три человека

При пожаре в подмосковных Люберцах погибли три человека

Три человека стали жертвами пожара в доме в подмосковном городе Люберцы. 

Об этом в ночь на среду сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичных экстренных службах

При этом в Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что информация о пожаре в жилом доме в Люберцах поступила во вторник вечером в 21.55, добавив, что есть пострадавшие, но не уточнив подробностей.

Напомним: ранее во вторник вечером в Санкт-Петербурге на улице Партизана Германа в результате взрыва бытового газа обрушились перекрытия на трех верхних этажах девятиэтажного жилого дома. При этом пострадали пять человек.

Автор: Александр Люблинский
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