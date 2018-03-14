Джонсон и Столтенберг обсудили «российскую угрозу»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обсудили «угрозы» со стороны России. Об этом сообщили в британском МИД.

Как отмечается, Джонсон подчеркнул важность единства стран НАТО в противостоянии угрозе, которую представляет собой Россия. При этом он подчеркнул, что Москва якобы угрожает не только для Великобритании, но и всем союзникам по Североатлантическому альянсу.

Столтенберг заявил, что единство НАТО является первостепенной задачей, как это было в случаях противостояния другим существующим угрозам, в том числе в Восточной Европе, где войска Великобритании базируются вместе с военными из других стран. Стороны согласились, что действия России неоднократно угрожали союзникам по НАТО.