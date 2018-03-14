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Весь мир
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​​​​​​​В Сенате США предложили ввести против РФ санкции из-за инцидента в Солсбери

​​​​​​​В Сенате США предложили ввести против РФ санкции из-за инцидента в Солсбери

Американский сенатор-демократ, член комитета по иностранным делам Роберт Менендес призвал вести в отношении Москвы санкции по химоружию, а также провозгласить Россию государством, спонсирующим терроризм.

С такими предложениями сенатор выступил в связи с инцидентом в британском городе Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, которые в настоящее время находятся в коме. 

Манандес считает, что Россия имеет к этому отношение, так как в Великобритании заявили, что Скрипаль с дочерью были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы произведенным в РФ, о чем накануне бездоказательно заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

«Закон США 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия требует, чтобы президент определил, использовало ли какое-либо государство химическое оружие, и наложил санкции», - заявил Манандес.

Напомним: МИД России уже ответил на обвинения в адрес РФ со стороны Терезы Мэй, назвав их провокацией и «цирком в британском парламенте».

Автор: Александр Люблинский
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