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2:21   14 Марта 2018
Весь мир
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Американский генерал констатировал победу Асада в гражданской войне в Сирии

Американский генерал констатировал победу Асада в гражданской войне в Сирии

Сирийская армия побеждает в гражданской войне, охватившей САР. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США Джозеф Вотел.

Во время слушаний в комитете Сената Конгресса генерал отметил, что в Сирии преобладают правительственные войска. По его словам, оппозиционные группировки контролируют только часть территорий в Идлибе и Восточной Гуте. По мнению Вотела, это создает угрозу для официального Дамаска.

При этом глава СЕНТКОМ не ответил на вопрос сенаторов о том, может ли оппозиция свергнуть президента Сирии Башара Асада в течение года. Генерал отметил, что Дамаску помогает Москва и Тегеран.

Автор: Олег Королев
#сирия #башар асад #конгресс сша
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