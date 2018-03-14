Трамп раскритиковал власти Калифорнии из-за их политики по мигрантам

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на руководство штата Калифорния за проводимую – слишком мягкую, по его мнению – политику в отношении мигрантов.

Заявление Трампа по этому поводу во вторник транслировал телеканал Fox News.

«У них самые высокие налоги в США. Штат просто вышел из-под контроля. Тут «города-убежища», где живут преступники-иммигранты», - заявил, в частности, глава государства.

Также Трамп, говоря о мигрантах в США, в очередной раз напомнил, что без стены на мексиканской границе в стране был бы настоящий «бедлам».

Напомним: возведение заградительных сооружений на американо-мексиканской границе для предотвращения незаконной миграции в США было одним из основных пунктов предвыборной программы Дональда Трампа. При этом он обещал, что за строительство стены будет платить Мексика.