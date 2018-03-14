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1:56   14 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Памфилова пообещала не торопиться с подведением итогов выборов

Памфилова пообещала не торопиться с подведением итогов выборов

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова пообещала не торопиться с подведением официальных итогов выборов президента РФ. Об этом она сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Памфилова отметила, что ЦИК не будет торопиться сразу подводить итоги. По ее словам, с учетом технических новаций предварительные результаты будут получены очень быстро. Она отметила, что пока все проблемы не будут решены, в ЦИК не будут подводить окончательные официальные итоги.

Она отметила, что сразу после голосования ЦИК ожидает проверку Счетной палатой по поводу расходования средств, выделенных на выборы.

Автор: Олег Королев
#цик #памфилова #выборы-2018
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