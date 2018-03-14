ДНР: Украинские силовики обстреляли северные окраины Донецка
Северные окраины города Донецка в ночь на среду подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.
Об этом в Совместном центре по контролю и координации режима перемирия (СЦКК) сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«В 23.35 по московскому времени — ВСУ открыли огонь по направлению Марьинка — Донецк Трудовские, произведено 20 выстрелов из БМП-2», - говорится в сообщении.
Данных о пострадавших или о разрушениях в результате обстрела к настоящему моменту не поступало.