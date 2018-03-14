ЦИК РФ: Итоги отменят, если у победителя найдут незакрытые зарубежные счета

Обнаружение незакрытых иностранных счетов у победителя президентских выборов станет поводом для признания их недействительными. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Памфилова прокомментировала ситуацию со счетами кандидата от КПРФ Павла Грудинина. По ее словам, после 10 марта ЦИК не имеет оснований снимать кандидатов.

Памфилова отметила, что в гипотетической ситуации, если у победителя в ряде стран есть незакрытые счета, это станет основанием для отмены выборов. При этом если незакрытые счета обнаружатся у других кандидатов, то последствий для избирательного процесса не будет: с проигравшим будет разбираться налоговая. Глава ЦИК подчеркнула, что уже сейчас зафиксировано 22 административных нарушения.

Накануне ЦИК получил от ФНС данные об имевшихся у Грудинина на момент выдвижения 13 счетах в Швейцарии. В ЦИК заявили, что не имеют оснований рассматривать вопрос об отмене его регистрации, поскольку полагаются на подписанное кандидатом заявление о том, что он не обладает зарубежными финансовыми инструментами.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Всего в них участвуют восемь кандидатов, включая действующего главу государства Владимира Путина.