Два человека погибли во Франции при крушении вертолета

Во вторник 13 марта вблизи французского города Перпиньян разбился вертолет, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает местное издание Nice Matin, отмечая, что крушение произошло примерно в 16.00, что соответствует 18.00 московского времени.

В вертолете в момент крушения находились два человека – 70-летний пилот и пассажир 30 лет. Оба они погибли. Причина крушения винтокрылой машины к настоящему моменту не установлена. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что в Нью-Йорке при крушении вертолета погибли пять человек.