Два человека погибли во Франции при крушении вертолета
Во вторник 13 марта вблизи французского города Перпиньян разбился вертолет, в результате чего погибли два человека.
Об этом сообщает местное издание Nice Matin, отмечая, что крушение произошло примерно в 16.00, что соответствует 18.00 московского времени.
В вертолете в момент крушения находились два человека – 70-летний пилот и пассажир 30 лет. Оба они погибли. Причина крушения винтокрылой машины к настоящему моменту не установлена. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Напомним: ранее СМИ сообщили, что в Нью-Йорке при крушении вертолета погибли пять человек.
Deux hommes tués dans le crash d'un hélicoptère https://t.co/PKuxKEgX6j pic.twitter.com/QSF5ghbjpb— Nice-Matin (@Nice_Matin) 13 марта 2018 г.