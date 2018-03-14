Бывшего главу МВД Венесуэлы задержали в Каракасе
Во вторник сотрудники венесуэльской разведки Sebin произвели задержание экс-главы Министерства внутренних дел Венесуэлы Родригеса Торреса.
Отмечается, что Торреса, которого подозревают в связях с главарем мятежников Оскаром Пересом, задержали в одном из столичных отелей.
Об этом сообщает местное издание El Nacional, отмечая, что в настоящее время бывший министр находится в управлении военной контрразведки.
[VIDEO] Sebin detuvo al ex ministro Miguel Rodríguez Torres https://t.co/zg8defZQO2 pic.twitter.com/QdDOnj429K— El Nacional (@ElNacionalWeb) 13 марта 2018 г.