Владимир Путин осмотрит Крымский мост и посетит Севастополь

Российский лидер Владимир Путин посетит Краснодарский край, Крым и Севастополь в среду. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, президент РФ намерен посетить строящийся Крымский мост. Также он осмотрит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Симферополь».

Крымский мост станет самым длинным в Европе и России. Сейчас завершено сооружение основных конструкций автодорожной части, идет строительство железнодорожной. Сдача автомобильной части запланирована на декабрь, железнодорожной - в конце следующего года.

Поездка Путина в Крым проходит в преддверии годовщины со дня проведения референдума, который прошел 16 марта 2014 года.