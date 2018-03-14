Посольство РФ официально запросило у МИД Британии разъяснений по кибератаке

Российское посольство в Лондоне запросило у МИД Великобритании объяснения относительно угроз осуществить кибератаку против РФ. Об этом говорится в заявлении диппредставительства в Twitter.

Как отмечается, посольство направило официальный запрос в британское министерство иностранных дел относительно угроз осуществить кибератаку, которые звучали в парламенте и средствах массовой информации. Российские дипломаты отметили, что Москва серьезно относится к нарушениям в сфере кибербезопасности.

Ранее The Times сообщила, что британское правительство может рассмотреть возможность проведения секретной кибератаки против России. Она должна стать ответом на инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.