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1:05   14 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​СМИ: Из-за снаряда времен войны в Италии эвакуировали 20 тысяч человек

​​​​​​​СМИ: Из-за снаряда времен войны в Италии эвакуировали 20 тысяч человек

В итальянском городе Фано на Адриатическом побережье во время строительства была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй Мировой войны, которая стала причиной эвакуации из этого района более 20 тысяч жителей.

Об этом сообщает местный телеканал Rai News 24. В частности, сообщается, что власти объявили об эвакуации всех жилых и общественных построек, оказавшихся в зоне поражения, включая местную больницу. На время был закрыт вокзал и прервано железнодорожное сообщение.

Агентство ANSA сообщает, что операция по обезвреживанию снаряда будет проведена в ближайшие часы. Бомбу планируется вывезти в открытое море и там подорвать.

Автор: Александр Люблинский
#италия #происшествия #чп #эвакуация #бомба #общество #весь мир #снаряд времен второй мировой войны
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