СМИ: США готовят пошлины против продуктов из Китая

В США разрабатывают предложение по введению пошлин на китайскую продукцию разрабатывают. Об этом сообщает Politico.

Согласно данным издания, инициатором предложения стал американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер. По предварительным подсчетам, ущерб может составить около 30 миллиардов в год.

В случае введения, новые американские пошлины могут стать ответом Китаю. По версии США, китайская сторона нарушает интеллектуальные права американских производителей.

Восьмого марта президент США Дональд Трамп официально объявил, что страна вводит пошлины на импорт стали и алюминия. Меры не затронули Мексику и Канаду.