Трамп назначил Хезер Науэрт исполняющей обязанности госсекретаря
Президент США Дональд Трамп повысил официального представителя Госдепартамента Хезер Науэр до исполняющей обязанности госсекретаря по публичной дипломатии.
Об этом во вторник сообщает Белый дом.
Напомним: 48-летняя Хезер Науэрт, в прошлом ведущая телеканала Fox News, с апреля 2017 года работала на должности официального представителя Госдепартамента США.
Во вторник 13 марта президент США произвел ряд перестановок в аппарате Белого дома, заявив об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона и о назначении на его место главы Центрального разведуправления США Майка Помпео. На место директора ЦРУ вместо Помпео Трамп назначил его первого заместителя Джину Хэспел.