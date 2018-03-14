Главы Генштабов ВС РФ и США обсудили ситуацию в Восточной Гуте

Глава генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудил в телефонном разговоре с американским коллегой Джозефом Данфордом ситуацию в пригороде Дамаска Восточная Гута. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как отмечается, инициатором разговора стала российская сторона. Начальник Генштаба ВС РФ и председатель Комитета начальников штабов ВС США обсудили вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, а также обстановку в Восточной Гуте. Данфорд и Герасимов по итогом разговора договорились продолжать двусторонние контакты.

Накануне Герасимов заявлял, что Минобороны РФ готово принять ответные меры в случае удара США по столице Сирии. Он подчеркнул, что в случае возникновения угрозы жизни российским военным будут приняты ответные меры воздействия как по ракетам, так и по их носителям.