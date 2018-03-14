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0:20   14 Марта 2018
Весь мир
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Главы Генштабов ВС РФ и США обсудили ситуацию в Восточной Гуте

Главы Генштабов ВС РФ и США обсудили ситуацию в Восточной Гуте

Глава генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудил в телефонном разговоре с американским коллегой Джозефом Данфордом ситуацию в пригороде Дамаска Восточная Гута. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как отмечается, инициатором разговора стала российская сторона. Начальник Генштаба ВС РФ и председатель Комитета начальников штабов ВС США обсудили вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, а также обстановку в Восточной Гуте. Данфорд и Герасимов по итогом разговора договорились продолжать двусторонние контакты.

Накануне Герасимов заявлял, что Минобороны РФ готово принять ответные меры в случае удара США по столице Сирии. Он подчеркнул, что в случае возникновения угрозы жизни российским военным будут приняты ответные меры воздействия как по ракетам, так и по их носителям.

Автор: Олег Королев
#сирия #герасимов #восточная гута #данфорд
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