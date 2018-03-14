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0:22   14 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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​​​​​​​Польского студента, который сжег в камине герб Украины, депортировали из страны.

​​​​​​​Польского студента, который сжег в камине герб Украины, депортировали из страны.

Служба безопасности Украины (СБУ) депортировала из страны 19-летнего гражданина Польши, который сжег в камине ресторана изображение украинского герба.

Действия молодого человека были квалифицированы, как хулиганство, «открыто унижающее достоинство и национальную честь украинцев, которое также могло привести к разжиганию ненависти на национальной почве». Об этом областное управление СБУ сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

Там же отмечается, что свои хулиганские действия польский студент совершил во время гулянки в ресторане в компании друзей. Его выдворили с территории Украины 12 марта и запретили въезд в страну в течение трех ближайших лет.

 

Автор: Александр Люблинский
#украина #депортация #политика #общество #весь мир #сбу #хулиганство #камин #польский студент #герб украины #сжигание
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