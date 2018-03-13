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23:37   13 Марта 2018
Россия
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МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

По уточненным данным МЧС, в результате хлопка бытового газа в жилом многоквартирном доме на улице Партизана Германа в Петербурге пострадали пятеро человек.

Об этом во вторник вечером сообщил Алексей Аникин – руководитель Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Его слова приводит агентство ТАСС.

Отмечается, что четверо пострадавших обратились к медикам с незначительными жалобами, получив медицинскую помощь, они отказались от госпитализации. Еще одного пострадавшего, получившего боле серьезные травмы, госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что во вторник вечером в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Петербурге обрушились панельные перекрытия на трех верхних этажах. Из дома, где произошло ЧП, в центр временного размещения были эвакуированы более 60 жильцов.

Автор: Александр Люблинский
#мчс #россия #происшествия #петербург #чп #общество #взрыв газа #хлопок #пятеро пострадавших
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