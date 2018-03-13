ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

Во время гуманитарной паузы во вторник 13 марта пригород Дамаска Восточную Гуту, которая находится под контролем боевиков, смогли покинуть 148 человек из числа гражданского населения, в том числе 79 детей.

Об этом во вторник вечером сообщает глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. При этом он отметил, что российские военные продолжают вести с боевиками в Восточной Гуте переговоры о выводе мирных жителей из зоны боевых действий.

«В результате достигнутой договорённости сегодня анклав смогли покинуть 148 местных жителей, в том числе 79 детей, которые сейчас находятся в пункте временного размещения, где им оказывается необходимая помощь», - рассказал Евтушенко.

Также он заявил, что российским военным все чаще поступают запросы мирных жителей об открытии дополнительных гумкоридоров, так как открытый коридор к Мухайям Аль-Вафедину остается недоступным для жителей большинства районов, находящихся под контролем боевиков.