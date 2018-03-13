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МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

 Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов
ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

 Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери

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22:45   13 Марта 2018
Весь мир
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Прокуратура Флориды требует смертной казни для подростка, застрелившего 17 человек

Прокуратура Флориды требует смертной казни для подростка, застрелившего 17 человек

Сторона обвинения требует смертной казни для подростка, который обвиняется в убийстве 17 человек в школе во Флориде.

Об этом в четверг сообщает американский телеканал Fox news. 

Ранее адвокаты юноши сообщили о том, что он может признать вину, если прокуратура не станет требовать для него смертной казни. Однако пока неизвестно, достигли ли стороны какого-либо соглашения по данному вопросу. Следующее заседание по делу о массовом убийстве в школе во Флориде намечено на 14 марта.

Стрельба в школе в городе Паркленд, который расположен в 60 километрах к северу от Майами, произошла 14 февраля этого года. Вскоре после трагедии был задержан бывший воспитанник этого учебного заведения Николас Круз 1999 года рождения. По данным правоохранителей, Круз признался в содеянном.

Автор: Алла Ларионова
#сша #смертная казнь #флорида #стрельба в школе #николас круз
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