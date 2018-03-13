Прокуратура Флориды требует смертной казни для подростка, застрелившего 17 человек

Сторона обвинения требует смертной казни для подростка, который обвиняется в убийстве 17 человек в школе во Флориде.

Об этом в четверг сообщает американский телеканал Fox news.

Ранее адвокаты юноши сообщили о том, что он может признать вину, если прокуратура не станет требовать для него смертной казни. Однако пока неизвестно, достигли ли стороны какого-либо соглашения по данному вопросу. Следующее заседание по делу о массовом убийстве в школе во Флориде намечено на 14 марта.

Стрельба в школе в городе Паркленд, который расположен в 60 километрах к северу от Майами, произошла 14 февраля этого года. Вскоре после трагедии был задержан бывший воспитанник этого учебного заведения Николас Круз 1999 года рождения. По данным правоохранителей, Круз признался в содеянном.