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 Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери

Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери
МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

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 Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери

Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери
22:49   13 Марта 2018
Весь мир
58

Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери

Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери

Российское посольство в Лондоне направило в британский МИД ноту, в которой вновь заявило о том, что Москва непричастна к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом дипмиссия сообщает через свой микроблог Twitter. Там же отмечается, что в направленной британскому МИД ноте, российское посольство подчеркивает необходимость совместного расследования инцидента.

Напомним: накануне вечером глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что «российский след» в расследовании отравления Скрипаля и его дочери боевым нервно-паралитическим веществом представляется Лондону «весьма вероятным». В МИД России это заявление Мэй уже назвали «цирком в британском парламенте».

Автор: Александр Люблинский
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