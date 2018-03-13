Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери

Российское посольство в Лондоне направило в британский МИД ноту, в которой вновь заявило о том, что Москва непричастна к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом дипмиссия сообщает через свой микроблог Twitter. Там же отмечается, что в направленной британскому МИД ноте, российское посольство подчеркивает необходимость совместного расследования инцидента.

Напомним: накануне вечером глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что «российский след» в расследовании отравления Скрипаля и его дочери боевым нервно-паралитическим веществом представляется Лондону «весьма вероятным». В МИД России это заявление Мэй уже назвали «цирком в британском парламенте».