Тиллерсон подвел итоги своей работы на посту госсекретаря

Бывший глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон, об отставке которого ранее во вторник сообщил президент США Дональд Трамп, заявил, что добился на этом посту важных договоренностей по прекращению огня в Сирии.

«В Сирии мы добились важного перемирия и стабилизации, что уже спасло тысячи жизней. В Сирии еще многое предстоит сделать в плане достижения мира», - сказал бывший глава внешнеполитического ведомства США.

При этом он добавил, что также необходимо приложить усилия для стабилизации обстановки в Ираке, а также в борьбе с группировкой ИГ (запрещенной в России террористической организацией).

Напомним: ранее Тиллерсон заявил, что с этого дня и вплоть до утверждения Конгрессом США кандидатуры нового главы Госдепартамента – Майка Помпео, временно полномочия госсекретаря переходят к его заместителю Джону Салливану.