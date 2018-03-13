Роскомнадзор пригрозил Британии немедленным ответом в случае блокировки RT
Роскомнадзор предпримет немедленные зеркальные меры в адрес британских СМИ в случае лишения RT лицензии в этой стране, заявил глава ведомства Александр Жаров.
Ранее представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова пообещала запретить в стране все британские средства массовой информации, если Лондон заблокирует работу RT.
Таким образом Захарова ответила на предложение парламента Соединенного Королевства отозвать лицензию у RT. Медиарегулятор Ofcom сообщил о том, что RT может потерять лицензию на вещание в Великобритании, если власти страны придут к выводу о причастности российской стороны к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.