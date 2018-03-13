Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

 Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов
ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

 Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери

Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери
МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

 Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов
ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

 Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери

Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери
22:22   13 Марта 2018
Россия
107

Роскомнадзор пригрозил Британии немедленным ответом в случае блокировки RT

Роскомнадзор пригрозил Британии немедленным ответом в случае блокировки RT

Роскомнадзор предпримет немедленные зеркальные меры в адрес британских СМИ в случае лишения RT лицензии в этой стране, заявил глава ведомства Александр Жаров.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова пообещала запретить в стране все британские средства массовой информации, если Лондон заблокирует работу RT.

Таким образом Захарова ответила на предложение парламента Соединенного Королевства отозвать лицензию у RT. Медиарегулятор Ofcom сообщил о том, что RT может потерять лицензию на вещание в Великобритании, если власти страны придут к выводу о причастности российской стороны к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #роскомнадзор #велибритания #rt #скрипаль
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
У регионов России и Дагестана есть общая болезнь, и Путин знает, как ее лечить Россия
У регионов России и Дагестана есть общая болезнь, и Путин знает, как ее лечить
Позитивную динамику экономики региона на совещании по вопросам социально-экономического развития Дагестана отметил президент России. Но останавливаться рано.
21:34   13 Марта 2018
85
Тиллерсон не успел Весь мир

Тиллерсон не успел

18:24   13 Марта 2018
9303
Киев запрещает, популярность растет. СМИ ответили украинским властям Россия

Киев запрещает, популярность растет. СМИ ответили украинским властям

17:57   13 Марта 2018
10590
Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом? Россия

Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом?

16:24   13 Марта 2018
43943
Новости smi2.ru
Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом?

Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом?

Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»

Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»

 ​​​​​​​Актер Олег Граф умер в возрасте 49 лет

​​​​​​​Актер Олег Граф умер в возрасте 49 лет

 Мороз без солнца. Синоптики призвали утепляться в день выборов

Мороз без солнца. Синоптики призвали утепляться в день выборов