Тиллерсон: Полномочия госсекретаря на время будут переданы Джону Салливану

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон, об отставке которого ранее во вторник сообщил президент США Дональд Трамп, заявил, что официально сложит с себя полномочия госсекретаря в полночь 31 марта.

До тех пор, пока Конгресс США не утвердит предложенную Трампом на пост главы Госдепа кандидатуру директора ЦРУ Майкла Помпео, временно исполнять полномочия шефа американской дипломатии будет первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Об этом также журналистам рассказал Рекс Тилерсон.

«Начиная с конца этого дня я делегирую все полномочия госсекретаря заместителю Салливану», - заявил он.

Напомним: ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон отправляется в отставку, а его место на этом посту займет директор Центрального разведуправления США Майк Помпео. Место Помпео во главе ЦРУ, предположительно, займет его первый заместитель Джина Хэспел.