Все российские паралимпийцы в Пхенчхане проголосуют на выборах президента РФ

Каждый российский участник Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане будет иметь возможность проголосовать на выборах президента РФ.

Об этом в ТАСС рассказал первый вице-президент Паралимпийского комитета РФ, руководитель штаба по участию российской делегации в Паралимпиаде Павел Рожков.

Отмечается, что выездное досрочное голосование на выборах главы российского государства будет организовано 15 марта. Рожков заявил агентству, что комитет договорился с посольством России в Южной Корее, для голосования паралимпийцев уже подготовлен зал, для каждого спортсмена определено удобное время.