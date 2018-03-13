​​​​​​​Памфилова пообещала наказывать за фальшивые сообщения о нарушениях на выборах

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что за фальшивые сообщения о нарушениях в ходе избирательной компании будет «бить по рукам».

Слова Эллы Памфиловой во вторник вечером приводит РИА Новости.

«Я буду бить по рукам и разоблачать фальсификаторов, тех, кто фабрикует ложные фальсификации, такая тоже тенденция есть», - заявила она, в частности.

В то же время Памфилова выразила благодарность всем, кто помогает выявлять настоящие нарушения в ходе выборов, и заявила, что Центризбирком берет их под свою защиту.